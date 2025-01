Calciomercato.it - Juve-Benfica, pressing e riconquista palla: così Joao Pereira ha imbrigliato le Aquile

Nell’ultima giornata del girone di Champions League, i bianconeri sfidano la squadra portogheseDopo lo scialbo pareggio per 0-0 in casa del Bruges e la pesante sconfitta contro il Napoli, lantus ospita ilmercoledì sera nell’ultima giornata del mega girone di Champions League. Senza fare troppi calcoli, la squadra bianconera andrà a caccia di una vittoria fondamentale sia in ottica qualificazione, sia per ritrovare un minimo d’entusiasmo dopo la prima disfatta stagionale in campionato.hale(ANSA) – calciomercato.itDi fronte, ci sarà un team che sta attraversando un momento no, sia in Europa che in Liga Portugal. Dopo la clamorosa rimonta subita in casa contro il Barcellona (4-5), le Aguias hanno preso una batosta anche in campionato, perdendo per 1-3 in casa del sempre più sorprendente Casa Pia.