Jurassic World | Rebirth includerà una scena tagliata da Jurassic Park

Lo sceneggiatore disi è reimmerso in quell'universo trent'anni dopo per scrivere, prendendo a presto unadei romanzi di Crichton che non era entrata nel film originale., nuovo capitolo della saga giurassica creata da Steven Spielberg, vanta la presenza dello sceneggiatore dell'originale, David Koepp. Proprio lo scrittore ha anticipato che il film con Scarlett Johansson e Jonathan Bailey conterrà unache non era stata inclusa nel film originale. Parlando con Variety, Koepp ha spiegato che, pur non appoggiandosi a nessuno dei due romanzi di Michael Crichton nello specifico, ha incluso alcune parti del materiale originale. "Ho riletto i due romanzi per rientrare in quel mondo e ho preso in prestito alcune cose", ha detto.