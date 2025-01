.com - Jesi / Fioretto: Chiara Maltoni terza ai giochi del Mediterraneo

L’atleta del Club Scherma, in gara con i colori della nazionale italiana, ha condiviso il terzo gradino del podio con l’altra azzurrina Maria Francesca Prenna, 28 gennaio 2025 – Lanaha conquistato una splendida medaglia di bronzo negli under 17, nella seconda e ultima giornata della 21^ edizione dei Campionati deldi Vrsar.Nella domenica di gare in Croazia la fiorettista del Club Scherma, in gara con i colori della nazionale italiana, ha condiviso il terzo gradino del podio con l’altra azzurrina Maria Francesca Prenna. Prima la francese Bolore, seconda la spagnola Honciu Ballester. Si è così conclusa la kermesse che ha visto l’Italia assoluta protagonista e vincitrice del Medagliere grazie ad un bottino complessivo di 31 medaglie, ben 11 in più rispetto all’edizione 2024 disputata a La Nurcia.