Oasport.it - Jannik Sinner sarà al Quirinale domani insieme alle squadre di Coppa Davis e BJK Cup

Leggi su Oasport.it

Aveva lasciato qualche dubbio con le parole rilasciate ieri durante lo shooting fotografico del vincitore a Melbourne, ma ieri sera è arrivata la conferma:a Roma, al, ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella assieme ai compagni chea lui hanno vinto lae alla squadra Billie Jean King Cup campione del mondo.Una celebrazione simile a quella dello scorso anno per incoronare gli ultimi 365 giorni che sono stati storici per, ma in generale per il tennis italiano con i successi nelle grandi competizioni a, la vittoria di altri due Slam da parte didall’Australian Open dell’anno scorso e altri grandi risultati come le due finali Slam di Jasmine Paolini, la medaglia olimpica e la semifinale a Wimbledon di Lorenzo Musetti.