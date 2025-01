Sport.quotidiano.net - Jannik da Grande Slam

Guai nominarlo, che neppure ci passi per la testa. In realtà la freschissima vittoria agli Australian Open diSinner c’impone di mettere da parte pure la sana scaramanzia all’italiana e pronunciare: ’’. Troppo forti i numeri che definiscono il contorno del campione altoatesino, con cifre che sussurrano all’orecchio dei big 3 e rendono la prospettiva di veder alzare al 23enne di Sesto Pusteria tutte le coppe Major sempre più stuzzicante. Messe per un attimo da parte le statistiche è parso evidente il dominio vicino all’assoluto dinelloaustraliano, più forte persino degli acciacchi e dei virus. A Melbourne ha dimostrato di saper reggere il peso della riconferma e altrettanto dovrà fare con la sua corona da numero 1 del tennis, mettendo nel mirino quei dueche gli mancano, fuori dalla superficie dura che tanto ama e che al momento conta 21 vittorie consecutive andate in scena nei Major conquistati.