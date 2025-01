Sport.quotidiano.net - Italiano, orgoglio da Champions: “Voglio un Bologna coraggioso per un gran finale con lo Sporting”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Lisbona, 28 gennaio 2025 – “Siamo fuori da questa competizione ma vogliamo onorarla fino in fondo. E sono sicuro che anche in questa ultima partita, contro unade squadra come loche vorrà a tutti i costi vincere, metteremo in campo quelle doti che anche inci hanno permesso di crescere: personalità e coraggio”. E’ la seconda notte di Lisbona. Buona la prima, lo scorso 11 dicembre, col pari strappato al Benfica. Domani notte tocca provare a domare lo. Dalle aquile ai leoni (i soprannomi dei due club) cambia poco: servirà untostissimo. “Vogliamo chiudere al meglio questa nostra partecipazione alla– dice–. Possiamo riuscirci con lade attenzione che meritano i nostri avversari ma anche con la consapevolezza dei nostri mezzi”.