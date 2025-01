Spettacolo.periodicodaily.com - Iscrizioni Aperte al Bando Gratuito per Lungometraggi e Cortometraggi: Partecipa al “Lo Spiraglio Filmfestival della Salute Mentale”

Scadenzafissata al 21 Febbraio 2025 per la XV Edizione de “Lo” che si terrà presso il MAXXI Museo di Roma, dal 10 al 13 Aprile 2025.Lo2025, Quindicesima Edizione del Film FestivalIl Loapre ufficialmente legratuite per la sua quindicesima edizione, che si terrà dal 10 al 13 aprile 2025 presso il MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma. Il termine per inviare le candidature è fissato al 21 febbraio 2025.“Lo” Racconta laattraverso il CinemaOrganizzato dal Dipartimento diASL Roma 1 e Roma Capitale, in collaborazione con il MAXXI, il festival ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare il pubblico sul tema