“Io sono ancora qui” | il film con tre nomination agli Oscar arriva al cinema

(askanews) – Una clip in anteprima di Ioqui (I’m Still Here) di Walter Salles che ha appena conquistato trecome Miglior, Miglior attrice protagonista (Fernanda Torres), e Migliorinternazionale.Ildel regista brasilianonelle sale italiane dal 30 gennaio dopo aver conquistato numerosi riconoscimenti come il premio per la miglior sceneggiatura alla Mostra deldi Venezia e il Golden Globe per la migliore interpretazione femminile, sempre a Fernanda Torres.La storia di una famiglia in Brasile durante la dittatura militare negli Anni 70Ambientato a Rio de Janeiro nel 1971, racconta il Brasile durante la dittatura militare. La famiglia Paiva vive nell’unico modo possibile per resistere al clima di oppressione che aleggia sul Paese: con allegria e affetto, condividendo la quotidianità con amici e parenti.