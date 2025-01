Calciomercato.it - Inzaghi in ansia per Calhanoglu (e Barella): scatta l’allarme per il derby

Il regista turco salterà l’impegno di Champions di domani sera con il Monaco ed è in forte dubbio anche per la stracittadina contro il Milan in campionatoSimoneprepara il match di domani sera contro il Monaco, che potrebbe certificare l’accesso tra le prime otto di Champions League dell’Inter.(LaPresse) – Calciomercato.itBasta un punto ai nerazzurri per la qualificazione diretta agli ottavi, mentre con una vittoria Lautaro Martinez e compagni avrebbero la certezza di finire la prima fase tra le prime quattro.contro i monegaschi a San Siro non avrà ancora Acerbi e, che stanno proseguendo con la tabella di recupero dai rispettivi infortuni. Il difensore è clinicamente guarito ma non si sente ancora pronto per tornare in campo, mentre il turco punta ildi domenica e sta smaltendo il problema muscolare rimediato nella finale di Supercoppa giocata in Arabia Saudita proprio contro il Milan.