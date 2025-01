Ilgiorno.it - Investita all’incrocio, eseguita l’autopsia

Leggi su Ilgiorno.it

CHIEVE (Cremona)Ieri si è svoltae oggi si stabilirà la data dei funerali di Floriana Beretta (nella foto), 62enne di Chievee uccisa da una Mercedes mercoledì scorso sulla Serenissima mentre tornava a casa dalla consueta passeggiata con il suo cane in prossimità dell’incrocio con Gattolino, frazione di Bagnolo Cremasco. Intanto infuriano le polemiche sulla sicurezza della strada e del relativo attraversamento che mette in comunicazione due tronchi di ciclabile. "La pericolosità dell’incrocio – ha detto Paolo Aiolfi, ex sindaco di Bagnolo – è evidente e storica, fin dai tempi del mio mandato e anche nei dieci anni precedenti guidati dall’amministrazione di Doriano Aiolfi (oggi di nuovo sindaco, ndr). La richiesta degli abitanti di Gattolino è sempre stata molto forte: una messa in sicurezza dell’incrocio, perlomeno con un attraversamento pedonale protetto da un semaforo a chiamata".