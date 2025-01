Ilrestodelcarlino.it - Investì il cane e ferì la padrona: il 43enne chiede di patteggiare

Acquasanta (Ascoli), 28 gennaio 2025 – Ha chiesto dila pena ildi Acquasanta che il 5 gennaio 2024 causò alla guida della sua auto un incidente stradale in cui morì una passeggio con la sua, una veterinaria di 36 anni, rimasta ferita. Difeso dall’avvocato Umberto Gramenzi, l’acquasantano deve difendersi dalle accuse di uccisione di animale aggravata, tentate lesioni personali aggravate colpose, lesioni aggravate, guida in stato di ebbrezza alcolica, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato di cosa sottoposta a sequestro. Sulla richiesta si attende il via libera della Procura e del giudice delle udienze preliminari che a loro volta vogliono verificare il buon esito della trattativa per il risarcimento dei danni alla parte civile, la veterinaria acquasantana.