Inter-news.it - Inter Women, sconfitta beffa in Coppa Italia! Sassuolo vince in rimonta

Leggi su Inter-news.it

Una serata amara per mister Piovani e le ragazze dell’, ai quarti di finale diFemminile. Dopo il vantaggio iniziale delle nerazzurre firmato dall’ex Haley Bugeja, le neroverdi hanno ribaltato la partita con un pareggio allo scadere e un autogol nei tempi supplementari, conquistando una vittoria per 2-1 e il passaggio alle semifinali.TUTTO RIBALTATO – L’, allenata da mister Piovani, era partita con il piede giusto, sbloccando il risultato già al 3’ con un gol della giovanissima Haley Bugeja. L’ex, classe 2004, ha dimostrato ancora una volta il suo talento infilando la rete con un sinistro chirurgico che non ha lasciato scampo. Il vantaggio ha dato fiducia alle nerazzurre, che hanno gestito bene il primo tempo senza concedere troppe occasioni alle avversarie.