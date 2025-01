Sport.quotidiano.net - Il Siena resta al quinto posto in solitaria. Domenica risiko con Seravezza Pozzi

Una vittoria sofferta e, come si dice, per questo ancora più bella. Un 1-0 (il risultato più ‘gettonato’, quest’anno) che ha permesso aldi staccare il Ghiviborgo in classifica, mantenere iline tenere il passo di chi gli è davanti. Sì, anche di quel, ancora secondo, a cui i bianconeri andranno a far visita. La rete di Candido, la prima stagionale del trequartista, ha regalato alla Robur il terzo successo delle ultime quarte giornate: in mezzo il pareggio di Civita Castellana che, alla luce dei tre punti del Franchi, assume ancora più valore. Non solo: la squadra di Magrini non prende gol da quattro partite, segno che ha ritrovato quella solidità difensiva che sembrava aver perso, tanto da riuscire ad arginare anche quel Ghiviborgo votato all’attacco, forte del capocannoniere del girone, Gori, trascinatore del secondo miglior attacco del raggruppamento (meglio ha fatto soltanto il Livorno, fuori categoria).