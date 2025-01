Anteprima24.it - Il segretario cittadino di “Fratelli d’Italia” Fabio Buglione convoca il centrodestra

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato richiesto un tavolo di incontro e di confronto tra gli esponenti delcapuano. L’iniziativa è da ascrivere adi. Ildella locale sezione del partito del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si fa promotore di un tavolo di confronto tra i coordinatori delle forze cittadine del“per discutere le tematiche afferenti le criticità che si stanno verificando nel territoriosotto la guida dell’amministrazione Villani di centrosinistra e per far sì che ilscelga una linea comune, discussa e condivisa, sulla azioni da intraprendere per il futuro”. A breve quindi potrebbe tenersi un tavolo plenario a cui ovviamente dovrebbero prendere parte Forza Italia, Lega ma anche, sarà da capire, quanti si riconoscono in liste civiche dilontane dal gruppo di Adolfo Villani, per certificare il “perimetro” dell’alleanza e definire un programma condiviso.