Il Santuario di Montovolo: mistero inciso nella pietra

Bologna, 28 gennaio 2025 – Si narra che, nell’Appennino bolognese, a metà tra Toscana ed Emilia, sia un luogo intriso di misteri. Un’area sacra e ricca di simboli, riconosciuta ormai come un tempio oracolare etrusco., infatti, spiccano due colombe affrontate e un cerchio con cinque fori disposti a croce, analoghi a quelli ritrovati in altri luoghi di culto, come Delfi. Questa è la località che tratteremo oggi in ’Il Resto di Bologna’, podcast della redazione locale del Carlino che racconta storie, personaggi e curiosità della nostra città. Le colombe di– si legge anche in alcuni articoli de ’Nelle valli bolognesi’, magazine trimestrale di natura e cultura in Appennino, pubblicata da Emil Banca e diffusa sia nelle sedi dell’istituto sia allegata al Carlino – potrebbero rappresentare l’utilizzo di piccioni viaggiatori per mantenere una rete di comunicazione tra centri oracolari del mondo antico.