Panorama.it - Il "pezzotto": cos’è, come funziona e quali sono i rischi

Negli ultimi anni, il fenomeno del "" ha preso piedeuna delle principali forme di pirateria digitale in Italia. Questo dispositivo illegale consente di accedere a una vasta gamma di contenuti trasmessi da piattaforme di streaming e pay-tv,Netflix, Sky, DAZN e molte altre, senza sottoscrivere i relativi abbonamenti. Alla base del "" vi è la tecnologia IPTV (Internet Protocol Television), che permette di trasmettere contenuti attraverso Internet sfruttando abbonamenti legittimi convertiti in flussi illegali.Nonostante le recenti normative e i numerosi interventi delle autorità, il "" continua a rappresentare una minaccia sia per le aziende che per gli utenti. A farne le spese, infatti, nonsolo le piattaforme che subiscono perdite economiche, ma anche i consumatori, cheano sanzioni legali e problemi di sicurezza informatica.