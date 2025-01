Notizie.com - Il pattugliatore Cassiopea è giunto a Shengjin, in Albania: entro 48 ore si conoscerà il futuro dei 49 migranti

Ildella Marina militarepochi minuti fa al porto di, in. È entrato nel porto alle ore 7 e 30 circa.Il, in48 ore siildei 49(ANSA FOTO) – Notizie.comLa nave trasporta i 49salvati nel fine settimana scorso in acque internazionali a sud di Lampedusa. A bordo ci sono bengalesi, egiziani, ivoriani e gambiani. Le persone saranno sottoposte a procedure accelerate di frontiera.Ilè partito due giorni fa e si è diretto verso le strutture realizzate dall’Italia indie Gjader. In questi minuti i richiedenti asilo stanno venendo identificati. Poi saranno sottoposti ad uno screening medico approfondito. Qualora venissero riscontrate condizioni di vulnerabilità verranno portati in Italia, così come è già avvenuto in qualche caso nei due precedenti trasferimenti.