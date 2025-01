Lanazione.it - Il nuovo asilo è a rischio: "L’impresa è latitante"

Case Bruciate adesso rischia anche di perdere il ‘treno’ per rifare ilche si è aggiudicata l’appalto, infatti, è ‘’ e il Comune è stato costretto a interrompere il rapporto contrattuale richiedendo l’anticipazione di 450mila euro. I fondi a disposizione per la demolizione della struttura che ospitava il Nido e l’Infanzia del quartiere erano pari a circa 3 milioni di euro, di cui 2,7 assegnati dal Pnrr. E ora ilè di perdere quelle risorse, dato che i tempi sono contingentati. L’appalto se lo è aggiudicato nel 2023 un’impresa di costruzioni con sede in provincia di Caserta, ma i problemi sono emersi subito. Al punto che a metà novembre dell’anno scorso, il responsabile del procedimento di Palazzo dei Priori è tornato "a contestare i gravi ritardi nell’esecuzione delle opere in progetto chiedendo all’appaltatore di voler trasmettere entro e non oltre il 30 novembre il programma operativo aggiornato da dove potesse evincersi l’impegno concreto ed attuale dela voler recuperare i ritardi accumulati, rappresentando altresì che l’inadempienza perpetrata sarebbe stata causa di pronuncia della decadenza del beneficio dell’anticipazione contrattuale" scrive la dirigente del Comune nella determina datata 23 gennaio.