Il Morla torna a spaventare i residenti: "A proteggerci solo i sacchi"

Bergamo. Il.Nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 gennaio un temporale fuori stagione ha colpito la città di Bergamo e le valli. Precipitazioni intense, fulmini e tuoni: i bergamaschi si sono risvegliati sotto al diluvio, mentre sulle cime e sulle piste da sci continuava a cadere altra neve.Le piogge hanno aumentato la preoccupazione deiin città nelle case vicino al torrente, che èto a gonfiarsi minacciosamente: le foto parlano da sole. Durante l’alluvione del 9 settembre il fiume era esondato in via Baioni causando gravi danni a case e attività, che da quel giorno si sono ritrovate a dover ricostruire in alcuni casi da zero il lavoro di una vita intera.Intanto come ‘cinta’ di protezione, per difendere le case da una nuova possibile esondazione del torrente, sono rimasti solamente sacchi di sabbia, in attese delle opere non ancora autorizzate.