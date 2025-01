Sport.quotidiano.net - Il mercato dei lariani. Como, tre acquisti nel mirino: Fabregas punta Ikoné

C’è molta attesa su come agirà ilnelle prossime ore, in ambito di calcio. Isono su diversi giocatori, ma tutte le trattative sembrano molto complicate da portare a compimento. Non dal punto di vista economico, ma per le volontà delle società di appartenenza dei tanti obiettivi. Matic, Fresneda, Alex Valle, Eric Garcia, sembrano sempre ad un passo per arrivare a, ma non si riesce a chiudere, anche per la difficoltà della controparte a trovare dei sostituti di livello, come spesso accade neldi gennaio. Ieri si è svincolato Danilo della Juventus, ma andrà al Flamengo e il suo trasferimento non ha provocato in Europa l’effetto domino che avrebbe portato Eric Garcia dal Barcellona a. Lo spagnolo, che ha anche segnato di recente in Champions contro il Benfica, aveva un accordo di massima con, ma il Barcellona non lo molla: domenica ha giocato 90 minuti contro il Valencia.