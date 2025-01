Gqitalia.it - Il Gran Premio di Monaco come non l'hai mai visto

La Formula 1 2025 si appresta a entrare nel vivo, e i più previdenti hanno organizzato le relative trasferte per tempo. Ma se mirate ald Prix di- dal 23 al 25 maggio - sappiate che ci sono ancora (pochi) posti sull'Explora II, la nuova nave di lusso della flotta Explora Journeys che proprio in quei giorni attraccherà - unica ammessa - al Porto Hercule, con tanto di vista aperta sul leggendario circuito.Explora IIExplora II: vista dall'altoCourtesy Explora JourneysTrasformandosi temporaneamente in una residenza monegasca esclusiva dove soggiornare in suite con terrazza vista mare (461 in tutto, ma gli architetti sono riusciti a garantire ovunque ressa zero) - dai 35 ai 280 mq - concedersi trattamenti d'eccellenza nella Spa, tuffarsi in una della cinque piscine, sorseggiare drink e champagne a qualsiasi ora del giorno (e senza costi aggiuntivi) in 12 bar e lounge diversi e gustare cucina alta in sei ristoranti differenti: dall'italiana all'asiatica, dall'internazionale, alla francese e alla steakhouse.