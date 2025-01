Ilfattoquotidiano.it - Il figlio 14enne dello chef Andrea Minguzzi accoltellato cinque volte al mercato: è ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni

Era uscito a fare shopping, come qualsiasi ragazzo della sua età farebbe mentre è in giro per il bazar di Kadikoy, uno dei quartieri più popolosi e antichi di Istanbul. Quella giornata all’insegna della leggerezza, però, si è trasformata in un incubo e in una tragedia che al momento sembrerebbe, per fortuna, solo sfiorata. Perché Mattia Ahmet, 14 anni,del notoitaliano, è stato aggredito concoltellate che lo hanno lasciato a terra, in fin di vita, tra la folla che, confusa, non si sarebbe aspettata un’azione tanto violenta su un ragazzo così giovane. “Siamo nelle mani dei medici”, ha specificato il papà, mentre la mamma, la violoncellista turca Yasemin Akincilar, avrebbe preferito rimanere in silenzio, circondata dall’affetto della comunità italiana di stanza nella città turca.