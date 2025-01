Thesocialpost.it - Il Boomerang: Giorgia Meloni indagata, quali saranno le vere conseguenze

La Presidente del Consiglio, il Ministro della Giustizia, quello degli Interni ed il sottosegretario con delega ai Servizi, una volta segreti, tutti iscritti intà di indagati al Tribunale dei Ministri. Il caso che lega le massime autorità del Governo è quello relativo al cittadino libico, responsabile di torture secondo la Corte Internazionale dell’Aja, riaccompagnato con un Falcon della nostra Intelligence in Libia. Per questoè compagni sono indagati per favoreggiamento nei confronti del ricercato libico, e peculato per aincautamente usato un aereo di Stato.Alle cinque de la tarda, avrebbe detto Garcia Lorca, scoppia una bomba di dimensioni ciclopiche nelle istituzioni italiane, nella guerra in corso tra politica e magistratura, nell’immagine dell’Italia, mezzo governo indagato, all’estero.