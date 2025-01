Gqitalia.it - I migliori smartphone Samsung da comprare nel 2025, a partire dalle novità della serie S25

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.L’arrivo del nuovo Galaxy S25 Ultra ha completato la lista deiper il. Come da consuetudine, il brand coreano decide di anticipare tutti nella corsa aidell’anno presentando il suo top di gamma che punta tutto su fotocamere, prestazioni e tanta, tantissima intelligenza artificiale. Un focus, quello sull’AI, che il marchio di Seul vuole portare anche sul restosua gamma aumentando così le funzionalità a disposizione degli utenti e rendendola così ancora più appetibile. Anche perché l’offertaè davvero completa e variegata: sia che tu voglia risparmiare e spendere meno di 200 euro o puntare aipieghevoli del momento.