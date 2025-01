News.robadadonne.it - I 29 anni di Ultimo: “Ultimo compleanno da ventenne, il primo da papà”

dada, all’anagrafe Niccolò Moriconi, ha soffiato il 27 gennaio su 29 candeline, e nella grande festa organizzata la sera prima in un locale aspettando la mezzanotte per celebrare l’occasione assieme ad amici e familiari, non potevano ovviamente mancare la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo ed Enea, il figlio nato a New York lo scorso 30 novembre. “So 29! – scrive il cantautore di San Basilio nella caption – Ieri solita festa all’Records Palace. Grazie a tutti per lo tsunami di auguri.Sono un cazzo di acquario! Ilda.L’da.Mi sento sempre appeso ad un filo lontano – continua ancora, parafrasando una sua canzone, Sogni appesi – Mi sento sento sempre Peter Pan”. Vi raccomandiamo.