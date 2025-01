Ilfattoquotidiano.it - I 20 anni dell’alta moda di Giorgio Armani: “Sono stati un viaggio liberatorio, creare è la mia ragione d’essere al mondo”. La storia di Privé

C’è un luogo dove il tempo rallenta, dove le mani danzano su tessuti preziosi, dove il silenzio è rotto solo dal fruscio della seta e dal ticchettio degli aghi. Un luogo dove un sogno prende forma, punto dopo punto, ora dopo ora. Fino a novecento ore di lavoro per un singolo abito. Questo è il regno di, l’altadi, che quest’anno celebra un traguardo prezioso: vent’di bellezza sussurrata, di lusso intimo, di sogni e di emozioni da indossare. “un”, cconfida “Re“. “Unche continua, e che mi soddisfa creativamente così come dal punto di vista del business, aspetto mai secondario. L’Haute Couture è laquando diventa arte, mi permette di entrare in una dimensione di fantasia e sperimentazione affascinanti”.