HONOR 200 Lite 5G: un best buy su Amazon per chi vuole spendere poco

Per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone 5G da meno di 200 euro, in grado di garantire ottime prestazioni nell'uso di tutti i giorni, in questo momento, suc'è l'offerta giusta:200è ora disponibile al prezzo scontato di 189 euro diventando ilbuy in questa fascia di prezzo. Il mid-range diha un ottimo chip, con supporto al 5G, e un pannello AMOLED di qualità oltre a una buona dotazione di memoria. L'offerta in questione è valida solo per un breve periodo di tempo ed è accessibile tramite il box qui sotto. Acquistasu200: la scelta giusta sotto i 200 euro La scheda tecnica di200comprende un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 90 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone, invece, c'è il SoC MediaTek Dimensity 6080, in grado di garantire ottime prestazioni, per la fascia di prezzo, con anche l'accesso alle reti 5G.