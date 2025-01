Juventusnews24.com - Hancko Juventus (The Mirror), è l’obiettivo primario se parte questo bianconero! Importanti novità sul difensore: tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, il punto del Thesulle possibili mosse in entrata dei bianconeri:gli aggiornamentiIl calciomercato Juve continua a muoversi in questi ultimi giorni di gennaio per trovare un nuovo. Secondo quanto riportato dal The, Daviddel Feyenoord sarebbein caso dinza di Cambiaso.Proprio sul terzinoci sarebberoriportate dal portale inglese: il Manchester City non dovrebbe prendere in considerazione l’acquisto di Cambiaso in questi ultimi giorni.Leggi sunews24.com