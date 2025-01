Laverita.info - Hamas apre a negoziati con Donald: «Pronti a lasciare il potere a Gaza»

L’ufficio politico dei miliziani elogia il tycoon: «Un presidente serio». Lui imita Israele e prepara un decreto per dotare gli Usa di un Iron dome. L’Italia spedisce altri sette carabinieri per la missione europea a Rafah.Morti otto prigionieri che dovevano essere rilasciati. Giovedì e sabato ci saranno altre scarcerazioni. Uccisi due leader della jihad in Cisgiordania. Scontri nel Sud del Libano.Lo speciale contiene due articoli.