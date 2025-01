Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Fuga in Normandia, Martedi 28 Gennaio 2025

28sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301,in, un toccante film drammatico con Michael Caine, ispirato a una storia vera. Bernie Jordan, un veterano di guerra determinato a celebrare il ricordo dello Sbarco in, scopre che non potrà partecipare al viaggio ufficiale organizzato per l'anniversario. Con l'appoggio discreto della moglie Rene, decide di partire di nascosto dalla casa di riposo dove vive. La sua avventura lo porterà a confrontarsi con il peso dei ricordi e a riscoprire la forza dell'amicizia e della memoria. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, Django Unchained, il celebre western di Quentin Tarantino premiato con 2 Oscar e 2 Golden Globe.