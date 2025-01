Superguidatv.it - Grande Fratello, Shaila Gatta vs Stefania Orlando: perché? | Video Mediaset

Nella casa delscoppia un nuovo scontro tra. La ex velina reagisce male alle parole della conduttrice che non crede alla sua storia d’amore con Lorenzo.critica sulla storia d’amore trae LorenzoAlnon ha apprezzato particolarmente i commenti disulla sua relazione con Lorenzo. Lanon crede alla storia, anzi senza mezzi termini l’ha definita “fake” e studiata al tavolino per il pubblico, ma la ex velina di Striscia ha reagito molto male tirando in causa l’ex matrimonio naufragato dellae la sua età.si difende: “non voglio insegnare nulla, ma solitamente quando succede qualcosa si prende atto di uno sbaglio commesso come ha fatto.