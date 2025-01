361magazine.com - Grande Fratello, Luca Calvani eliminato: interviene il suo staff

è statonella puntata del 27 gennaio 2025. Arriva il post del suo– Per molti suoi fan doveva essere lui il vincitore di questa edizione del reality show di Canale 5 maha perso il gioco perché nella puntata di ieri, lunedì 27 gennaio, è statoal televoto. Tanti i commenti sulla sua pagina Instagram da parte dei fan delusi di questa scelta. “Come sempre viene premiata la maleducazione .non meritavi di uscire .protagonista. Grazie” si legge tra i commenti. Oppure: “ veramente.l’unico vero vincitore di questa edizione piena di maleducazione.televoto più pilotato di così non ci può essere.”.Leggi anche–>, l’della nuova puntata: reazioni dentro e fuori la CasaI commenti si ripetono e si avverte la profonda delusione di chi credeva chepotesse arrivare in finale.