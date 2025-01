Dilei.it - Grande Fratello, le pagelle del 27 gennaio: Iago coerente (10), ma “il triangolo, no” (3)

Alfonso Signorini ha aperto la puntata del 272025 delcon un doveroso momento di riflessione sulla ricorrenza del Giorno della Memoria, per porre l’attenzione sull’importanza del ricordo, una fiaccola che le generazioni si passano di mano in mano. In seguito il presentatore ha salutato i nominati della puntata, dichiarando che, chiunque fosse stato eliminato, la perdita per il reality show sarebbe stataperché in lizza si trovavano dei nomi davvero importanti.Ma l’eliminazione non è stata l’unica emozione riservata ai telespettatori dall’episodio serale del reality show, che ha visto anche tre nuovi ingressi.Maria Teresa Ruta, ventata di aria fresca. Voto: 10La prima nuova concorrente a fare il suo ingresso nella casa del, nel corso dell’episodio del 272025, è stata Maria Teresa Ruta, definita da Alfonso Signorini: “Miss scoppiettamento.