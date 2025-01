Tutto.tv - Grande Fratello 18, ventiseiesima puntata: eliminato e nuovi concorrenti

Ladel, in diretta su Canale 5, si è aperta con un doveroso riferimento alla Giornata della Memoria ed un pensiero rivolto dagli stessi inquilini alle vittime della Shoah. Tante le emozioni che si sono alternate, soprattutto a causa della scoperta dell’identità dell’e deiingressi.Non sono mancati come sempre gli scontri più tesi, ma allo stesso tempo per alcuniè arrivato il momento di riappacificazioni e sorprese. Ripercorriamo i momenti salienti della serata condotta da Alfonso Signorini in questo riassunto. GF 18,: il nuovo triangoloTra le dinamiche più inaspettate che si sono innescate con il rientro dei ripescati avvenuto nella precedente, c’è stato sicuramente il nuovo triangolo amoroso che vede coinvolti Javier Martinez, Helena Prestes e Zeudi Di Palma.