Panorama.it - Google Maps si inchina a Trump: il Golfo del Messico diventerà Golfo d'America

All’interno del Campidoglio è un continuo applaudire.sta per annunciare l’inizio di una nuova età dell’oro. Ma bisogna saper scaldare gli animi per compensare il gelo di Washington. La mano sinistra del tycoon è salda sul palco, il volto è quello da attore incallito: “A breve cambieremo il nome deldelind’”. La platea si alza in piedi e approva. Dietro il neopresidente, la rappresentazione plastica del perché i democratici abbiano perso milioni di voti. Immobilismo e disprezzo per chi la pensa diversamente. Il volto incartapecorito di Biden e la irrefrenabile risata di Hillary Clinton. Ma il bello sta per iniziare. Ed ecco la raffica di decreti esecutivi per rendere l’“great again”. “Tutto con una penna, tutto in pochi giorni”, scrive un preoccupato Walter Veltroni sul Corriere della Sera.