Google cambia nome al Golfo del Messico negli Usa | ora si chiama Golfo d’America

Maps ha rapidamente risposto alle nuove direttive geografiche emanate dalla Casa Bianca, decidendo di rinominare ildelin “” sulle mappe consultabili dagli utenti statunitensi. La decisione, comunicata tramite un post ufficiale dell’azienda su X (precedentemente Twitter), segue un aggiornamento delle fonti governative ufficiali, come il Geographic Names Information System (GNIS) degli Stati Uniti. “Abbiamo una prassi consolidata di implementare modifiche ai nomi quando sono stati aggiornati in fonti governative ufficiali”, ha spiegato. Questomento riflette la volontà di aderire a standard geografici nazionali, anche se non senza controversie.Un aggiornamento parzialeSecondo quanto dichiarato, l’aggiornamento interessa esclusivamente le mappe visibili dagli Stati Uniti.