God of War nell’antico Egitto | nuova ambientazione in sviluppo?

Il franchise di God of War, uno dei più iconici e amati nella storia del gaming, potrebbe essere pronto a esplorare nuove mitologie. Dopo aver conquistato i giocatori con la saga norrena, culminata con l'acclamato Ragnarok del 2022, sembra che Sony stia pianificando il prossimo capitolo della serie. Secondo un nuovo rapporto, il prossimo gioco potrebbe condurre Kratos in un'avventura ispirata alla mitologia egizia.God of War: le origini del rumorLa notizia arriva da Daniel Richtman, una fonte nota per i suoi scoop nel mondo dell'intrattenimento. Tramite un post su Patreon, Richtman ha affermato che Sony è attualmente alla ricerca di attori mediorientali per un titolo AAA ancora non annunciato. Secondo le sue fonti, il progetto potrebbe essere legato a God of War e, nello specifico, esplorare la mitologia egizia.