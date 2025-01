Dilei.it - Giovanna Civitillo, la verità sull’incidente: cos’è successo alla moglie di Amadeus

Leggi su Dilei.it

ha avuto un incidente, come lei stessa aveva rivelato sui social pubblicando una foto scattata al pronto soccorso. Appena medicata, col tutore nel braccio e una lesione al labbro inferiore com’era ovvio è cresciuta la preoccupazione in merito alle sue condizioni di salute e in molti si sono chiesti cosa sia accaduto. A spiegarlo è stata ladi, contattata telefonicamente dal settimanale Gente.La foto al pronto soccorso dopo l’incidente“Poteva andare molto peggio! Grazie al personale del Pronto Soccorso del Policlinico di Milano”, aveva scritto così a corredo della foto, rassicurando tutti senza però scendere nei dettagli dell’accaduto. Certamente persono state ore difficili, segnate dpreoccupazione per le sue condizioni di salute.