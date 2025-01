Iltempo.it - Giorno Memoria, Mattarella: "Auschwitz simbolo incancellabile dell'abominio"

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2025 "è il culmine di un sistema, punto d'approdo di un'ideologia barbara e disumana, l'ignobile frutto di un pensiero e di una mentalità piuttosto diffuse, che affondano le radici in secoli di pregiudizi, di razzismo, di antisemitismo, di paura del diverso, di rifiuto del dialogo, di teorie pseudoscientifiche di superiorità, di razza o di nazione, di filosofie ispirate alla violenza, alla sopraffazione, alla volontà di potenza e al dominio.è la conseguenza direttae leggi razziste, ignominiosamente emanate anche in Italia dal regime fascista ea furia antiebraica nazista, di cui il regime fascista e la Repubblica di Salò furono complici e collaboratori, fino alla 'soluzione finale'". Lo ha affermato il Presidentea Repubblica, Sergio, in occasionea celebrazione al Quirinale del