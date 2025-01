Lanazione.it - Giorno della Memoria, Ritratti di guerra al museo di Palazzo Pretorio

Prato, 28 gennaio 2025 - Venerdì 31 gennaio alle ore 16.30 ildipresentadi, un incontro promosso in occasione del. L’evento si aprirà nella sala conferenze dicon i saluti di Massimo Chiarugi, presidente delDeportazione eResistenza, che dichiara: «Credo che sia molto importante che una prestigiosa istituzione come ildivoglia ricordare le problematiche che le guerre producono sulle popolazioni coinvolte, in particolare quest’anno in occasione degli ottant’anni dalla liberazione di Auschwitz, ma anche dell’Italia dal nazismo e dal fascismo. Il nostrosarà sempre in prima fila per continuare a perpetuare ladelle sciagure prodotte da tutte le guerre e per questo partecipiamo con convinzione a questa iniziativa».