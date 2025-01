Quotidiano.net - Giorno della memoria: Mattarella esorta a fiducia nel futuro e nella giustizia

"Non cediamo allo sconforto. Abbiamoneldell'umanità,saggezza dei popoli,determinazione di tante donne e tanti uomini in grado di impedire con onestà e coraggio, che forze oscure possano prevalere sull'aspirazione naturale dell'umanità alla pace, alla, alla fratellanza. Ripetiamo allora anche noi, con particolare determinazione in questi nostri giorni, nelle scuole, nelle università, nei luoghi di lavoro, nelle case e nelle piazze, quel grido forte e alto, che proviene, ognie per sempre, dal recinto di Auschwitz: 'Mai più!'". Lo ha detto il presidenteRepubblica, Sergio, alla celebrazione del '' al Quirinale.