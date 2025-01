Ilrestodelcarlino.it - Giorno della Memoria: "Cesena non dimentica i suoi concittadini deportati nei lager"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il 27 gennaio del 1945, 80 anni fa, i soldati sovietici aprirono i cancelli di Auschwitz, oltre i quali emersero le testimonianze di una delle peggiori atrocità compiute nella storia dell’umanità, il genocidio del popolo ebraico. ‘Giornata’, si chiama la ricorrenza che ogni anno rievoca quel momento, nell’auspicio di nonre mai quello che accadde allora. Per evitare che possa ripetersi. Siamo al sicuro? No, lo dimostrano le terribili pagine di una attualità fatta di guerre, morti e persecuzioni. E allora eccoci: cosa ne sarà, da qui ai prossimi anni, quando di tutti coloro che sopravvissero non resterà più nessuno? "È nostro dovere impegnarci - la risposta ha provato a darla ieri mattina il sindaco diEnzo Lattufca nel corso delle manifestazioni organizzate in piazza Almerci, davanti alla lapide che ricorda i nomi degli ebreitidurante il secondo conflitto mondiale e mai più tornati - perché ciascuno sia consapevole delle conseguenze nefaste dell’odio ediscriminazione, affinché si possa andare avanti e costruire un mondo basato sulla tolleranza, sull’inclusione e sul rispetto reciproco.