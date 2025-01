Thesocialpost.it - Giorni della Merla 2025, quali sono e perché questo nome: la leggenda

Dal 29 al 31 gennaiotornano i tradizionali “”, considerati da sempre il momento più freddo dell’anno. Tuttavia, le variazioni climatiche degli ultimi anni potrebbero regalare un clima meno rigido in alcune aree d’Italia.Secondo la tradizione popolare, il clima di questianticipa quello primaverile: se saranno freddi, la primavera sarà gradevole; al contrario, temperature più miti potrebbero annunciare un ritardobella stagione. Il proverbio recita infatti: “Se isaranno freddi, la primavera sarà bella; secaldi, arriverà tardi”.Le origini delavvolte nel folklore. Una delle leggende racconta che unabianca si rifugiò in un camino per ripararsi dal gelo degli ultimidi gennaio. Uscendo il 1° febbraio, la fuliggine l’aveva resa completamente nera, spiegando così il colore dei merli.