Giornata mondiale malattie tropicali neglette: in Italia record casi Dengue nel 2024

A ridosso delladelle(NTDs), gli esperti dell’IRCCS di Negrar richiamano l’attenzione sull’importanza di diffonderne la conoscenza, la sorveglianza e la gestione. Entro il 2050, secondo il rapporto del World Economic Forum sugli effetti del cambiamento climatico sulla salute umana, a causa dell’aumento delle temperature globali potrebbero essere oltre mezzo milione in più le persone esposte atrasmesse da insetti come, malaria e Zika. Gravidanza e infezioni: quali sono e come prevenire i rischi X Che cosa sono leSi chiamanoperché, nonostante siano responsabili di centinaia di migliaia di morti e si stima colpiscano 1,6 miliardi di persone, si fa poco o niente per contrastarle nei Paesi poveri dove tra malnutrizione e l’assistenza sanitaria pressoché inesistente trovano terreno fertile di coltura.