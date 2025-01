Lanazione.it - Giornata in ricordo di Marcello Martini. Viaggio a Mauthausen per tre montemurlesi

In occasione dell’ 80° anniversario della liberazione di Auschwitz, il sindaco di Montemurlo Simone Calamai, insieme alla presidente del consiglio comunale Federica Palanghi, l’assessore alla Politiche della Memoria Valentina Vespi e le associazioni del territorio, ha depositato una corona d’alloro al cippo commemorativo in memoria di, sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti e scomparso nel 2019. "Sono trascorsi 80 anni dal 27 gennaio 1945, il giorno in cui si aprirono le porte del campo di sterminio di Auschwitz e il mondo scoprì il volto del male – con queste parole il sindaco Calamai ha dato inizio alla commemorazione - Per noiquesto luogo rappresenta una pietra d’inciampo alla memoria: è il luogo dove nel 1944 fu arrestato, appena 14 anni, e deportato ain Austria".