Ghisolfi sotto esame la Roma cerca un DS | Sartori chiodo fisso

La vittoria per 2-1 con l’Udinese è stata cruciale per la. I giallorossi sono tornati al successo dopo la debacle patita ad Alkmaar, grazie ad una prova di ottimo livello specialmente dal punto di vista caratteriale. Il focus si sposta comprensibilmente sull’Europa League, competizione da onorare. Già, perché c’è un pass per i playoff da provare a strappare. In tal senso, i capitolini starebbero preparando con cura la prossima gara con l’Eintracht Francoforte, in programma giovedì 30 gennaio alle 21:00 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, contro un cliente ostico e desideroso di rimanere nella top 8 della Coppa UEFA.Attenzione, però, anche a ciò che sta succedendo dietro le quinte nel club. I Friedkin sarebbero alle prese, infatti, con delle delicate valutazioni per quanto concerne l’organigramma societario.