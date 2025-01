Ilfattoquotidiano.it - Germania, protestò contro il carbone e la fiera dell’auto: 28enne ambientalista esclusa dall’insegnamento. “E’ una estremista”

La Baviera rifiuta per la prima volta a un’che ha concluso con successo gli studi da insegnante di iniziare il tirocinio per accedere a una cattedra. Lo riporta il quotidiano Süddeutsche Zeitung citando il ministero bavarese della Cultura che contesta alla ventottenne Lisa Poettinger “attività ed appartenenza in organizzazioni estremiste” incompatibili con i doveri di un funzionario pubblico. Il riferimento è alle protestel’estrazione dele lamobile IAA. Poettinger è anche nota come organizzatrice delle dimostrazionila AfD di un anno fa col motto “insiemela destra”.Il 17 febbraio una nuova ondata di tirocinanti muoverà i primi passi nella carriera nelle scuole e licei del Freistaat Bayern, ma Lisa Poettinger, nonostante la positiva conclusione del ciclo di studi alla Ludwig Maximillian Universität e il primo esame di Stato nelle materie inglese, etica, tedesco e seconda lingua straniera non sarà tra loro.