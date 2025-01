Formiche.net - Genomica e geopolitica, come i dati genetici riscrivono gli equilibri globali

“La cooperazione transatlantica è fondamentale per massimizzare l’uso della tecnologica”. Esordisce così Shawn Crowley, chargé d’affaires dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in occasione dell’appuntamento “Sfide sanitarie e sociali: il ruolo della” tenutosi oggi presso l’Ambasciata americana. Occasione in cui lo stesso Crownley ha preannunciato che “il dipartimento del Commercio Usa guiderà un gruppo di aziende statunitensi che offrono tecnologie genomiche e genetiche in una missione commerciale in Italia durante la European human genetics conference”, che si terrà a fine maggio a Milano.RAPPORTI USA-ITALIA FONDAMENTALIIl contributo fondamentale della collaborazione tra i due lati dell’atlantico è stato evidenziato anche dal ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha definito “cruciale il ruolo della”, così“la quantità e la qualità dei rapporti bilaterali fra Usa e Italia nel settore della ricerca e, in particolare, proprio della”.