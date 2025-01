Quotidiano.net - Gelato artigianale, un business da 5 miliardi di euro. Ecco i Paesi dove esportiamo di più

Roma, 28 gennaio 2025 – E’ fra le prelibatezze della tradizione dolciaria italiana, conosciuta in tutto il mondo, e ormai affrancata dall’idea di stagionalità: è il. Un settore in cui lavorano oltre 90mila addetti, suddivisi in 39mila esercizi, che nonostante ciò lamenta carenze di personale. Infatti, entro febbraio sono previste 6.900 nuove assunzioni per rispondere alle crescenti esigenze di un comparto che non conosce crisi. I dati elaborati dal Centro Studi Fipe Il, vera icona del Made in Italy, stando ai dati elaborati dal Centro Studi Fipe, ha generato nel 2024 un volume d’affari pari a circa 5di, con oltre 39mila attività, fra gelaterie, bar-gelaterie e gelaterie-pasticcerie. Gli oltre 90mila addetti però non bastano a coprire le esigenze degli imprenditori del settore, che infatti lamentano la difficoltà di reclutamento del personale, pari a circa 27mila persone.