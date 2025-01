Lapresse.it - Gaza, 300mila sfollati tornano nella Striscia. Jihad Islamica pubblica video di Yehud

Trecentomila palestinesi hanno iniziato a fare ritorno nel nord delladi, dove sperano di ricongiungersi con i familiari e con quello che resta delle loro case. Dalle prime ore del mattino di ieri si è formata una lunga carovana dilungo il corridoio Netzarim, sulla costa di, da cui l’esercito israeliano si è ritirato come previsto dall’accordo di cessate il fuoco dopo lo sblocco della situazione sulla liberazione di Arbel. Per le autorità diinhanno fatto ritorno, definito da Hamas “una vittoria” e una prova del “fallimento dell’occupazione israeliana”.L’accordo sulla tregua progredisce secondo le tappe previste, la prima fase prevede il rilascio di 33 ostaggi. Di questi, 7 ragazze, sia soldatesse che civili, sono già state liberate. La giovane Arbele altri due ostaggi saranno rilasciati entro venerdì, mentre la liberazione di altri 3 è prevista per sabato.